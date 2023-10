Monreale comune d’eccellenza: il sindaco ritira il riconoscimento a Roma

A patrocinare l’evento è stato il Senato della Repubblica

ROMA, 21 ottobre – Monreale ottiene il prestigioso riconoscimento “Premio Ambasciatori Nazionali” come “Comune Italiano di Eccellenza” per la propria storia, per le buone pratiche adottate nel periodo della pandemia, per i risultati raggiunti nella raccolta differenziata come comune “Riciclone” e per i numerosi progetti ammessi a finanziamento nell’ambito delle Misure PNRR.

Nei giorni scorsi il sindaco Alberto Arcidiacono ha ritirato il premio, nel corso della cerimonia ufficiale che si è svolta nella Sala Capitolare del Chiostro del Convento di Santa Maria sopra Minerva del Senato della Repubblica, che ha patrocinato l’evento.

Nel corso dell’evento si è tenuta una tavola rotonda sul tema “Comunità, Imprese, Pubbliche Amministrazioni Proattive e Lungimiranti: Insieme per il Futuro dell’Eccellenza Italiana”, in cui sono intervenuti il consigliere della Corte Costituzionale Giulio Prosperetti, i Consiglieri della Corte dei Conti Erika Guarneri, attualmente capo di gabinetto del Ministero del Turismo, e Donato Luciano, Vice capo di Gabinetto Vicario del Ministero della Cultura, i prefetti del Ministero dell’interno Claudio Sgaraglia capo dipartimento per gli affari interni e territoriali, e Laura Lega capo dipartimento dei VVF del Soccorso Pubblico e della difesa civile. A chiudere i lavori è intervenuta la dottoressa Barbara Luisi, direttore generale dell’ufficio di gabinetto del MEF.

“Ricevere questo premio nazionale – ha dichiarato Alberto Arcidiacono - rappresenta un grande orgoglio per noi amministratori ma anche per tutta la Comunità monrealese. Voglio condividere questo riconoscimento con tutti i miei collaboratori e con chi mi è stato accanto soprattutto negli anni difficili della pandemia, in cui abbiamo messo a punto delle buone pratiche per fronteggiare l’emergenza, che hanno ispirato altre amministrazioni comunali”. Presenti alla premiazione, fra gli altri, il presidente del Consiglio comunale Marco Intravaia, l’assessore agli Affari Generali Letizia Sardisco e il dirigente comunale Pietro Bevilacqua.

Monreale sarà inserita nel prestigioso volume Comuni italiani d’Eccellenza, che nasce dal successo di 100 Mete d’Italia e 100 Ambasciatori Nazionali, due importanti pubblicazioni della casa editrice Rde che, nelle passate edizioni, hanno inteso celebrare a vario titolo le realtà locali degne di attenzione”.