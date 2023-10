Acqua inquinata in rete, vietato l’uso potabile in alcune vie della città

Acqua inquinata in rete, vietato l’uso potabile in alcune vie della città

Il problema riguarda l’acqua proveniente dal serbatoio Favara

MONREALE, 24 ottobre – Con un’ordinanza sindacale il comune ha interdetto l’uso potabile dell’acqua in alcune zone della città, limitandolo solo a quello igienico sanitario.

Il provvedimento si è reso necessario dopo la nota dell’ASP di Palermo con la quale è stata segnalata la presenza di Escherichia Coli e Coliformi Totali sulla rete idrica comunale servita dal serbatoio Favara. Il problema si è manifestato in particolare nel punto di prelievo di via Linea Ferrata numero 104 con provenienza serbatoio Favara che ha determinato l’emanazione dell’ordinanza al fine di garantire e tutelare la salute e l’incolumità della popolazione.

L’uso dell’acqua, come detto, è limitato ai soli fini igienico sanitari, alle utenze che si approvvigionano dal serbatoio Favara ed in particolare le seguenti reti di distribuzione:

Le vie interessate sono le seguenti: Via Venero nel tratto a valle del semaforo di via Circonvallazione dal civico n.219 e traverse;

Via Pezzingoli nel tratto compreso tra la via Valanghe (esclusa) ed il civico n.157 della via Pezzingoli e relative traverse; Via ex Linea Ferrata nel tratto compreso tra la via M21 e l’incrocio con la via Circonvallazione.