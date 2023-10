Asili nido: convenzione con gli enti del terzo settore, 30 posti in più per i bambini da zero a tre anni

L'assessore Sandro Russo: “Incremento in termini di numero e di qualità”

MONREALE, 25 ottobre – Dal comune arriva l’ok allo schema di convenzione con gli enti del cosiddetto “terzo settore” per la gestione del servizio degli asili nido e micro nido privati.

Lo rende noto l’assessore si Servizi sociali Sandro Russo, che insieme agli uffici ha lavorato alla delibera che darà il via libera alla sigla delle convenzioni con gli asili nido e micro nido del territorio. Il provvedimento consentirà di stipulare le convenzioni per garantire un servizio ottimale per i bambini da zero a tre anni che potranno frequentare gratuitamente.

"Siamo soddisfatti dei risultati raggiunti – ha dichiarato Russo – in quanto il servizio asili nido già istituito negli scorsi anni ha ottenuto un miglioramento sia in termini di qualità, che di numero, in quanto siamo arrivati alla iscrizione di 110 bambini, 30 bambini in più rispetto allo scorso anno”. Soggetti beneficiari dei buoni servizio sono prioritariamente le bambine e i bambini della fascia d’età 0-36 mesi inseriti nelle liste d’attesa delle graduatorie dei nidi d’infanzia comunali per il triennio educativo 2023-2026. Il progetto è finanziato con il decreto legislativo 65/2017 e con il fondo di solidarietà comunale .