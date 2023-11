Si è spento Carmelo Lo Bue, storico trombonista delle bande musicali

Aveva 57 anni. Le esequie domani pomeriggio in Collegiata

MONREALE, 2 novembre – Lutto nel mondo della musica monrealese. Si è spento ieri, all'età di 57 anni, Carmelo Lo Bue, storico trombonista e maestro di banda musicale di grande valore.

Negli ultimi tempi le sue condizioni di salute non erano ottimali e proprio per questo aveva interrotto le sue apparizioni nelle uscite pubbliche.

Chi lo ha conosciuto ha avuto modo di apprezzarne, oltre che le sue grandi doti di musicista, soprattutto quelle umane. Carmelo Lo Bue, infatti, era universalmente conosciuto per essere una persona perbene, sempre pronto e disponibile al dialogo.

Il suo saper suonare magistralmente il trombone lo aveva portato a far parte di varie bande musicali di Palermo, dove si esibiva nel corso di numerose manifestazioni religiose, ma non solo. Faceva parte pure della confraternita del Santissimo Crocifisso.

I funerali si svolgeranno domani pomeriggio alle ore 15 nella chiesa della Collegiata. E proprio per questa circostanza, per dare a Carmelo Lo Bue l'ultimo saluto, il corpo bandistico “I Fiati della Normanna” di Monreale ha inviato un appello ai tanti musicanti di Monreale e non, per essere presenti e suonare in onore del compianto collega nel corso delle esequie.

Alla famiglia di Carmelo Lo Bue le condoglianze più sentite da tutto lo staff di MonrealeNews.