''Programmazione e progettazione del nuovo codice dei contratti pubblici'', se ne è parlato oggi in aula consiliare

Dibattito interessante su vari aspetti della materia

MONREALE, 8 novembre – Si è aperta stamane in aula consiliare, la giornata formativa sul nuovo codice dei contratti per l’aggiornamento dei dipendenti della pubblica amministrazione.

Dopo i saluti istituzionali da parte dell’assessore Letizia Sardisco che ha portato anche un messaggio del sindaco Alberto Arcidiacono, sono intervenuti il segretario generale del Comune di Monreale Giovanni Impastato, promotore della giornata, Vito Bonanno Segretario Generale come relatore e formatore del Ministero dell’Interno che ha trattato l’argomento fondamentale per avviare il ciclo di realizzazione di un’opera pubblica nell’amministrazione locale e degli strumenti di programmazione e progettazione alla luce della nuova legge regionale sugli appalti la 12 del 2023 .

All’incontro vi hanno preso parte Segretari generali, dirigenti e funzionari comunali. "L' assessore Sardisco ha ricordato come l'incontro di oggi rientri nell'attività di formazione del personale avviata dall'Amministrazione comunale con il Segretario comunale Giovanni Impastato, a seguito dell'entrata in vigore del nuovo codice dei contratti pubblici, al fine di affiancare gli operatori della Pubblica Amministrazione nell'interpretazione e nell'applicazione delle nuove norme, promuovendone competenze ed efficienza. La presenza ai nostri eventi di Segretari, dirigenti e funzionari degli altri comuni limitrofi, inoltre, evidenzia lo spessore delle iniziative promosse ed è per noi motivo di orgoglio". Alla giornata formativa è intervenuto inoltre il funzionario comunale dell’ufficio tecnico Nicola Giacopelli.

“Il seminario di studi - ha concluso il Segretario generale Giovanni Impastato- ha consentito di chiarire ai partecipanti : segretari comunali, funzionari e dipendenti provenienti da diversi comuni . profili applicativi in materia di Programmazione e Progettazione dei Contratti Pubblici e in particolare dei lavori, forniture e servizi, con i relativi risvolti contabili”.