Nassiriya, domani la commemorazione all’Ars

Si celebra la “Giornata del ricordo dei Caduti militari e civili nelle missioni internazionali per la pace"

PALERMO, 10 novembre – Domani l'Assemblea Regionale Siciliana ricorda il 20esimo anniversario dell'attentato di Nassiriya. A partire dalle ore 10 presso il Palazzo dei Normanni, a Palermo, si svolgeranno tutta una serie di iniziative per commemorare, nel migliore dei modi, la "Giornata del ricordo dei Caduti militari e civili nelle missioni internazionali per la pace".

"In questo particolare momento storico è ancor più doveroso ricordare un episodio che ha segnato la vita del nostro paese. Un vile attentato, una strage di eroi che hanno sacrificato la vita per difendere la libertà e la democrazia. Ancora oggi, in tante travagliate regioni del mondo, ci sono migliaia di militari e civili italiani che rischiano la propria incolumità per assicurare pace e stabilità.

A loro, ai caduti di Nassiriya così come di altre missioni internazionali, il nostro pensiero ed un semplice immenso grazie", dichiara il presidente dell'Ars e della fondazione Federico II Gaetano Galvagno, in merito alla giornata di commemorazione che domani, si svolgerà con i seguenti appuntamenti. Alle ore 10 nel cortile Maqueda sarà deposta una corona di alloro presso la lapide che ricorda la strage del 12 novembre 2003 in Iraq, dove persero la vita 28 persone: 19 gli italiani, tra i quali 12 Carabinieri, 5 militari dell'Esercito e 2 civili. Tra di loro anche i siciliani, Giovanni Cavallaro, sottotenente, originario di Messina; Alfio Ragazzi, maresciallo aiutante di Messina; Giuseppe Coletta, brigadiere di Avola; Ivan Ghitti, brigadiere di San Fratello; Domenico Intravaia, vice brigadiere di Palermo; Horacio Majorana carabiniere scelto, di Catania; Emanuele Ferraro, caporal maggiore scelto di Carlentini.

Alle 10.20 nella Cappella Palatina sarà celebrata la messa, infine alle 11.15 in Sala d'Ercole, si svolgerà il concerto d'Ensemble d'Archi dell'Orchestra Sinfonica Siciliana.

Per la commemorazione del 20esimo anniversario dell'attentato di Nassiriya, oltre al presidente dell'Ars Gaetano Galvagno, saranno tra gli altri presenti, il presidente della Regione Renato Schifani, il Generale di Corpo D'Armata Giovanni Truglio, Comandante Interregionale Carabinieri "Culqualber", il Generale di Divisione Giuseppe Spina, Comandante della Legione Sicilia ed il Generale di Brigata Luciano Magrini comandante del comando provinciale Carabinieri di Palermo.

