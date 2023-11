Musica, il rapper monrealese Gloomy pubblica il suo singolo ''Passerà'' con Savio

Progetto in comune tra i due rapper, amici di vecchia data, pubblicato sul canale YouTube "Gloomy". Guarda IL VIDEO

MONREALE, 12 novembre - Disponibile da venerdì 10 novembre sul canale YouTube di Gloomy il brano "Passerà", composto ed eseguito assieme all'amico e rapper monrealese Savio.

Francesco Caminita, in arte Gloomy, ha pubblicato il suo primo singolo sulla piattaforma di casa Google, portando a termine un lavoro che era in produzione sin da aprile. "Era un periodo particolare per entrambi" ha detto il ragazzo ai nostri microfoni. "Ci siamo ritrovati ad affrontare situazioni nuove e a fare i conti con la solitudine".

I due, amici di vecchia data, si sono rifugiati nella loro cara musica, vista come "unica via di fuga". Il brano, che rimanda sempre a questo collegamento stretto ed insito con la scrittura e la musica in sé per sé, è stato pubblicato solamente qualche giorno fa dopo diversi mesi di lavoro.