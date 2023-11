Oggi la ''Giornata Mondiale della Gentilezza'', a Monreale un’iniziativa del Rotary

Posizionato un tabellone all'interno dell'istituto Veneziano-Novelli

MONREALE, 13 novembre – Il Rotary Club Palermo Monreale, guidato dalla presidente Gina Di Prima e dalla delegata distrettuale alla gentilezza per l'Area Panormus Serafina Buarnè, ha organizzato oggi a Monreale una manifestazione in occasione della “Giornata Mondiale della Gentilezza”.

L’iniziativa, afferma una nota del Rotary, trae spunto dal 1998 (era proprio il 13 novembre) quando essa fu istituita. Dieci anni dopo la storica Barbara Taylor e lo psicanalista Adam Philips, pubblicarono il saggio “Elogio della gentilezza”. Secondo il loro pensiero la gentilezza è un valore discreto, declinabile in più maniere: può essere capacità di ascoltare e accogliere, ma anche generosità, altruismo, solidarietà, amorevolezza.

La gentilezza, sostengono i due autori, è semplicemente uno dei modi migliori per essere felici, è un piacere fondamentale per il nostro benessere, un valore irrinunciabile per una vita positiva. «Perché la gentilezza è diventata un tabù, un bene raro? Forse a causa dei ritmi troppo frettolosi della vita moderna? Forse per aver attribuito un eccessivo valore all’indipendenza individuale, che sconfina nell’egoismo?»

Per vivere bene occorre invece riuscire a identificarsi con le altre persone attraverso l’immaginazione, questo dovrebbe renderci pienamente umani ed è quello che sostiene il Rotary Il senso civico, l’empatia, sono infatti valori rotariani fondanti.

Il Rotary, pertanto, oggi si è dato tanto da fare perché questi concetti non vadano perduti ed ha messo un bel tabellone nell'istituto comprensivo Veneziano - Novelli di Monreale. Alla iniziativa hanno preso parte parecchi soci, tra i quali la presidente Eletta Giulia Tagliavia, la presidente Nominata Simona Pantaleone, Mariella Accardi delegata per i rapporti con il Comune, Antonina Alessi, Pippo Lo Grande, Emilia Falzone, l'Assistente del Governatore per il club Alessia Di Vita, la Past President Liliana Ragaglia e non ultimi l'Architetto Natale Sabella e la sua consorte, Maria Rita Curcio, che in Piazza Vittorio Emanuele davanti al Circolo della Cultura "Italia" hanno distribuito mazzolini di fiori per ricordare l'evento.