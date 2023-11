Monreale, torna potabile l’acqua in città

Dall'ordinanza che vietava l'uso potabile erano state interessate alcune zone

MONREALE, 14 novembre – Torna potabile l’acqua a Monreale nelle zone in cui alcuine infiltrazioni in rete avevano costretto il sindaco ad emanare un'oridnanza che vietava l'uso potabile, autorizzandone solo quello igienico sanitario.

Si tratta di via Venero nel tratto a valle del semaforo di via Circonvallazione dal civico n.219 e traverse; via Pezzingoli nel tratto compreso tra la via Lavanghe (esclusa) ed il civico 157 della via Pezzingoli e relative traverse;via ex Linea Ferrata nel tratto compreso tra la via M21 e l’incrocio con la via Circonvallazione. Lo rende noto l’amministrazione comunale a seguito di una nota trasmessa all’ufficio Acquedotto del Comune di Monreale dal dipartimento di Prevenzione U.O.S.D. Coordinamento Attività di Prevenzione Territoriale Area 3 di Palermo, con la quale viene comunicato che l’erogazione idrica ad uso potabile nelle zone di Monreale è tornata regolare.