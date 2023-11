Si è spenta Maria Campanella, fondatrice de ''La Primula''

E' stata un'insegnate storica di educazione fisica della scuola Veneziano

MONREALE, 15 novembre – Lutto nel mondo della scuola e dello sport monrealese. Si è spenta oggi, all'età di 86 anni, Maria Campanella, storica docente di educazione fisica di tante generazioni della scuola Antonio Veneziano.

La figura di Maria Campanella resta legata anche al mondo dello sport monrealese poiché nel 1973, esattamente 50 anni fa, fondò, in un periodo in cui non c'erano molte opportunità sportive per i ragazzi, l'associazione sportiva della "Primula", a cui ha dedicato una parte predominante della sua vita, valorizzando l'attività ludico-sportiva e la crescita umana e personale dei giovani, sempre ispirata da un profondo messaggio cristiano.

Per tanti anni, inoltre, nella cittadina normanna è stata parte attiva della cultura pacifista al fianco del compianto fratello Rocco, del quale, dopo la sua scomparsa, ha coltivato il ricordo attraverso l'organizzazione del premio scolastico a lui intitolato. I funerali si svolgeranno venerdì 17, alle ore 10, nella chiesa di Santa Teresa a Monreale.

Alla famiglia Campanella le condoglianze più sentite da tutto lo staff di MonrealeNews.