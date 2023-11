Rifacimento del campo sportivo Conca d'Oro, oggi si è insediato il cantiere

Sarà realizzato il manto in erba sintetica

MONREALE, 16 novembre – Sono entrate le ruspe stamattina sul terreno di gioco del campo sportivo Conca d'Oro, dove nei prossimi giorni, dopo la stipula del contratto, prenderanno il via i lavori ufficialmente di posa del manto in erba sintetica.

Si è insediato, pertanto, il cantiere affidato all'azienda By Multiservizi che avrà il compito di realizzare i lavori affidati dal comune, il cui importo a base d'asta è di 149 mila euro, che prevedono il rifacimento del massetto sotto il campo, la posa dei tappeti di erba sintetica e la sistemazione della recinzione sul lato della Circonvallazione.

Non appena arriverà l’ulteriore ok della Regione, invece, si darà il via anche alla ristrutturazione degli spogliatoi, alla realizzazione di una palestra dietro la porta, all'impianto di illuminazione ed altri interventi strutturali che ne completeranno l’ammodernamento. Ma questo avverrà in un secondo momento.

Nel frattempo, il comune aveva provveduto ad ottenere il via libera dalla Lega Nazionale Dilettanti che approvava il progetto, prassi necessaria alla sua successiva omologazione per le gare ufficiali.

Si tratta di un intervento tanto atteso che può definirsi storico, dal momento che un fondo in erba naturale fu installato nel '97, in occasione delle Universiadi, per una spesa di poco inferiore al mezzo miliardo di vecchie lire, ma l'erba durò per brevissimo tempo. Adesso, dopo diversi decenni di campo in terra battuta, il campo sportivo di Monreale tornerà agli antichi splendori con un nuovo manto in erba sintetica.

Al via dei lavori stamattina era presenti il sindaco Alberto Arcidiacono, l'assessore allo Sport, Letizia Sardisco, il consigliere comunale Flavio Pillitteri, il consulente Salvo Giangreco, il tecnico Piero Albanese.