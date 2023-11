Tre anni senza Salvino Mirto, un uomo politico d’altri tempi

MONREALE, 25 novembre – Sono ormai tre gli anni passati dal giorno in cui Salvino Mirto ci ha lasciati. Sembra ieri e sembra una eternità. Sono ormai lontani i momenti drammatici in cui il covid imperversava e mieteva vittime senza lasciare intravedere una speranza di uscita dalla pandemia dilagante.

È lontano, forse esorcizzato, quel clima di isolamento e terrore in cui ci veniva strappato, assieme a tantissime altre vittime, un uomo di grande valore politico ed umano: un uomo di popolo. A molti di noi che siamo stati suoi compagni di partito, di sindacato e di mille battaglie, non sembra ancora vero. Ne sentiamo ancora vivo e presente tra noi la sua memoria. Proprio ieri in una riunione del direttivo del PD, guardando gli occhi di suo figlio Davide, mi tornava in mente quel suo sguardo genuino, la sua coerenza e, soprattutto, la sua fermezza.

Si, proprio così! Perché Salvino Mirto è ascrivibile alla categoria degli uomini politici d'altri tempi, in cui quei valori e certe categorie comportamentali contavano. Oggi, invece, senza varcare le mura della città, ci accorgiamo che certa pseudo modernità sbarazzina e spregiudicata, ignorante ed amorale, prevale ed è ben incarnata in un miserabile mercenariato indegno di una democrazia matura.

Salvino, come è noto, detestava questo "spirito dei tempi" e lo avversava come poteva. A volte, penso a cosa potrebbe dire oggi, difronte a tanti personaggetti che si vendono per un piatto di rancide lenticchie, per un tozzo di pane muffito, senza distinzione di uomini o donne, tutti indistintamente con le vele spiegate a cercare il vento favorevole del momento. Naturalmente, in questi tempi senza prospettive che vadano oltre il proprio naso, si sente la mancanza di un dirigente politico di esperienza e coraggio come Salvino. Per questo credo che di lui, sarà importante far tesoro della sua indomita passione, capace di non fermarsi dinanzi a nulla.

Per questo, caro Salvino, proveremo sempre a trarre insegnamento e forza dal tuo esemplare impegno di una vita intera al servizio della tua e nostra comunità.

* ex deputato nazionale del PD

