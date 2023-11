Lo sbarco degli americani in Sicilia, se ne è parlato ieri all’Auser

È stato presentato il libro di Alfonso Lo Cascio “1943 La Reconquista dell’Europa – dalla Conferenza di Casablanca allo sbarco in Sicilia”

MONREALE, 26 novembre – Un pomeriggio di approfondimento storico quello che si è svolto ieri nei locali dell’Auser circolo Biagio Giordano di Monreale in occasione della presentazione del libro di Alfonso Lo Cascio “1943 La Reconquista dell’Europa – dalla Conferenza di Casablanca allo sbarco in Sicilia”.

L’iniziativa svolta in collaborazione con l’associazione BC Sicilia sezione di Monreale, presieduta da Romina Lo Piccolo, ha affrontato il tema dello sbarco in Sicilia delle truppe angloamericane nel 9 e 10 luglio 1943.

L’autore, Alfonso Lo Cascio, ha risposto esaurientemente alle domande poste dal moderatore Biagio Cigno affrontando le tematiche relative allo sbarco, alla conquista in solo 38 giorni della Sicilia, alla caduta di Mussolini nella seduta del Gran Consiglio del 25 luglio ed alla cacciata dei nazisti dalla Sicilia che successivamente portò alla guerra di liberazione in Italia e alla nascita della repubblica Italiana.

Particolarmente acceso il dibattito acceso con i presenti nel corso del quale l’autore sfata il mito del ruolo della mafia nell’intervento dello sbarco puntualizzando che non vi fu nessun aiuto da parte di questa organizzazione criminale.

All’incontro presenti eccellenti l’ssessore alla Pubblica Istruzione Rosanna Giannetto, i consiglieri comunali Santina Alduina e Riccardo Oddo, l’ex deputato nazionale del PD Tonino Russo, il commissario del circolo comunale anziani Giovanni Aricò e Mirella Fedele che ha posto delle domande critiche sul ruolo della mafia durante lo sbarco.

Una mostra con delle foto illustranti il passaggio delle truppe americane a Monreale e che hanno suscitato ammirazione ha arricchito l’evento.