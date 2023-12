Arresto cardiaco sul territorio, se ne è parlato oggi a Monreale

Al Santa Caterina interessante conferenza cittadina sulla prevenzione cardiovascolare

MONREALE, 12 dicembre – Si è svolta questo pomeriggio nel salone di Casa Cultura Santa Caterina una conferenza sulla educazione sanitaria. L’iniziativa é stata organizzata dal comune di Monreale in collaborazione con la società scientifica Giec – Gruppo di Intervento Emergenze Cardiologiche.

L’incontro è stato volto a promuovere la conoscenza delle modalità di utilizzo dei dispositivi salvavita ubicati nel territorio, in modo tale da rafforzare la rete di primo soccorso.

Dopo il saluto dell’assessore Sardisco sono intervenuti il responsabile regionale del Giec Antonio Castello, il direttore della Centrale Operativa del 118 di Palermo Trapani Fabio Genco che ha parlato del S.U.E.S nella rete dell’infarto che ha determinato una riduzione dei tempi per portare il paziente in ospedale ed evitare ulteriori rischi “Una iniziativa - ha detto nel corso dell’apertura dei lavori l’assessore Letizia Sardisco - che serve a formare delle città cardio protette ed a creare una fitta informazione per la prevenzione”.

L’assessore Sardisco ha elencato tutta una serie di iniziative portate avanti in questo nella educazione sanitaria. Importante è stata l'installazione di diversi defibrillatori e in tutto il territorio.

Nel corso della conferenza si è discusso di morte cardiaca improvvisa: problema di grande attualità nel mondo moderno e delle modalità di prevenzione.