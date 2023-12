Monreale, comune ''riciclone'': martedì la premiazione ai Cantieri Culturali della Zisa

Ha ottenuto performance soddisfacenti in materia di rifiuti

MONREALE, 15 dicembre – Il Comune di Monreale ritira il premio comuni ricicloni e comuni rifiuti Free 2023 per avere raggiunto le migliori performance nella raccolta differenziata e per la minore produzione di rifiuti indifferenziati e per avere ottenuto riconoscimento di Menzioni Speciali per essersi distinto nelle buone pratiche della gestione e dei rifiuti.

Il riconoscimento verrà ritirato dall’assessore all’Igiene Urbana Antonella Giuliano nel corso della manifestazione “Comuni Ricicloni 2023 che si terrà martedi 19 dicembre alle ore 10 nello spazio Mediterraneo dei Cantieri Culturali della Zisa a Palermo. L’iniziativa é organizzata da Legambiente Sicilia, Comuni Ricicloni, Cantieri dell’Economia e Sicilia Munnizza Free Quinta Edizione.