Leucemie e tumori infantili, Babbo Natale arriva nel reparto di Onco Ematologia Pediatrica dell’ospedale Civico

Regali destinati ai bambini e ai ragazzi ricoverati

PALERMO, 22 dicembre – Anche quest’anno Babbo Natale bussa puntuale alle porte del reparto di Onco Ematologia Pediatrica dell’ospedale Civico di Palermo.

I destinatari dei suoi doni sono i bambini e i ragazzi ivi ricoverati e chi da fuori giunge per le cure. “Da cinque anni – afferma Marilena Terrasi, attività dell'associazione Aslti e fra le protagoniste dell'iniziativa – continua con molto piacere la mia collaborazione con l’associazione siciliana ASLTI per la lotta contro le leucemie e i tumori infantili. Oggi (ieri per chi legge, ndr) è avvenuta la consegna dei regali presso il reparto e siamo onorati di aver donato un sorriso a 14 ragazzi con fascia di età compresa fra i 14 ai 20 anni.

Hanno aderito all’iniziativa Tutte le classi seconde della scuola Veneziano-Novelli e Gery Valerio e famiglia. Ringrazio tutti coloro che hanno condiviso insieme a noi questa importante iniziativa. Un grazie particolare alla persona che da anni mi affianca in questa mia iniziativa,ovvero la mia referente in ambito scolastico,Valentina Lo Manto. Concludo con l’augurarvi un sereno Natale con una frase di Madre Teresa di Calcutta: “Non è tanto quello che diamo, ma quanto amore mettiamo nel farlo”.