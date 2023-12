Chiostro di Monreale, il biglietto d’ingresso sale da 6 a 8 euro

È tra i siti monumentali per cui sono previsti gli aumenti stabiliti con decreto dell’assessore Scarpinato a partire da gennaio

MONREALE, 28 dicembre – Anche Monreale sarà interessata dagli aumenti stabiliti dalla Regione per i biglietti d’ingresso ai siti monumentali e archeologici della Sicilia approvati lo scorso 22 dicembre.

A Palermo il provvedimento riguarderà diversi siti, infatti per visitare San Giovanni degli Eremiti si pagheranno 8 euro invece che 6, così come per il chiostro di Monreale che vedrà aumentare il biglietto di ingresso di due euro. Per il Castello della Zisa e per il museo Salinas il prezzo del biglietto sarà pure di 8 euro invece di 6. Da 6 a 8 euro sale il prezzo per il museo di Palazzo D’Aumale di Terrasini.

Sempre a Palermo per la Palazzina Cinese si pagheranno 4 euro e la stessa cifra per il Villino Florio e per gli scavi archeologici di Monte Iato. Per il Castello a Mare il biglietto di ingresso passerà allo stesso modo da 2 a 4 euro.

Il decreto entrerà in vigore dall' 1 gennaio 2024 per cui fino a domenica tutto resterà invariato.