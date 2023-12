Turismo, per il 2024 l'obiettivo è pianificare

Turismo, per il 2024 l'obiettivo è pianificare

Tra le novità: totem digitali per i turisti, wifi pubblico nelle due piazze

MONREALE, 29 dicembre – Il turismo è un comparto importante per una città che vive soprattutto di questo. Prioritarie e fondamentali, pertanto, le azioni volte allo sviluppo dei servizi turistici, per la promozione, la programmazione e il coordinamento delle iniziative.

Parola d'ordine: investire. La pianificazione strategica è fondamentale, così come lo sono le sinergie con gli stakeholder, con l'obiettivo di attrarre visitatori interessati non soltanto alla bellezza architettonica di Monreale ma anche a quella paesaggistica.

E in questa direzione sembrerebbe si stia muovendo l'amministrazione Arcidiacono che intanto darà una risposta tecnologica e multimediale al bisogno di auto-informazione dei turisti installando dei totem digitali. A darne notizia è stato l'assessore al Turismo Fabrizio Lo Verso, durante la conferenza stampa di fine anno.

Gli strumenti saranno consegnati il prossimo mese e collegati a un'applicazione. I totem, verranno collocati nel parcheggio Torres e nelle due piazze principali, permetteranno ai turisti di orientarsi sul territorio, di conoscere i luoghi di maggiore interesse della città ed essere così informati su eventi, spettacoli, B&b, ristoranti, al fine di ed essere così informati su eventi, spettacoli. Non mancheranno apprezzare le informazioni sulla storia, i prodotti tipici e le attività commerciali.

Continuando a parlare di tecnologia, presto piazza Guglielmo e piazza Vittorio Emanuele saranno dotate di Wifi pubblico. Come ogni catena che funzioni, anche quella del settore del turismo ha bisogno di tutti gli anelli. A partire dal trasporto pubblico, il servizio alberghiero, la ristorazione, la realizzazione di manifestazioni, la promozione.

Preziosi, poi, sono gli scambi di idee tra gli attori del comparto, per questo è stato riaperto un dialogo tra amministrazione e gestori delle strutture ricettive che presto torneranno a dare il loro contributo attraverso un'associazione già esistente composta da circa una ventina di bed and breakfast. Dopo l'incontro con gli artigiani l'assessore Fabrizio Lo Verso ha incontrato i gestori delle realtà locali.

Per febbraio 2024 previsto, invece, il taglio del nastro del museo multimediale del complesso Guglielmo II. Un altro bene di cui presto disporrà Monreale.

Tra le ipotesi al vaglio dell'amministrazione ci sarebbe quella di una possibile gestione integrata con gli altri monumenti cittadini - Duomo e Chiostro - quindi tra le intenzioni ci potrebbe essere l'affidamento a Coopculture, la società che al momento gestisce il Chiostro.