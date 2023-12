''E ora cambiamo davvero la citta'''

Oggi l'incontro di fine anno tra l'amministrazione e la stampa

MONREALE, 29 dicembre – In un clima di cordialità e confronto si è svolto oggi l’incontro tra l’amministrazione comunale e i giornalisti delle testate locali di Monreale.

All’evento, coordinato dall’Ufficio stampa del Comune di Monreale, con la partecipazione di Giuseppe Giurintano, è stato presente il sindaco di Monreale, Alberto Arcidiacono, con la giunta municipale per il tradizionale scambio d’auguri di fine anno con i giornalisti.

E' stata l’occasione per tracciare un bilancio dell’attività svolta in questi ultimi mesi di governo della città con particolare riferimento alle iniziative messe in cantiere in questi mesi, che secondo il sindaco Alberto Arcidiacono faranno cambiare il volto di Monreale nei prossimi anni, a partire dai diversi lavori pubblici avviati di cui alcuni già completati e l’inaugurazione del cineteatro Imperia restituito finalmente alla città.

“Al centro della nostra agenda politica - ha ribadito con forza il sindaco - c’è Monreale e tutto ciò che abbiamo già realizzato e definiremo nei prossimi mesi ha l’obiettivo di cambiare il volto della città nel prossimo futuro”.

Un'azione di governo che ha potuto finora godere dell'appoggio dei partiti politici di maggioranza per un'azione coesa che ha permesso di raggiungere importanti obiettivi. Non è mancato un riferimento alle diverse emergenze cui si è dovuto far fronte in questo lasso di tempo, ma sempre con uno sguardo attento al territorio per il quale la giunta sta già progettando azioni che mirano a cogliere tutte le opportunità di finanziamento ai vari livelli, puntando sul miglioramento della vivibilità cittadina e sulla promozione turistica.

Si ringrazia Giuseppe Giurintano per la foto di copertina