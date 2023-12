Lavori pubblici, bilancio positivo ma c’è ancora tanto in cantiere

L'avvenuta riapertura del cineteatro Imperia, nuovi lavori partiranno con il nuovo anno e allo studio nuovi parcheggi

MONREALE, 29 dicembre – La conferenza stampa di fine anno del sindaco Alberto Arcidiacono è stata l’occasione per fare il punto anche sulla situazione legata ai lavori pubblici sul territorio comunale.

I lavori pubblici in corso d’opera e quelli prossimi a partire costituiscono uno degli obiettivi principali per l’amministrazione che punta a cambiare il volto di Monreale attraverso gli interventi quasi ultimati e quelli già in procinto di partire. A breve, infatti, si chiuderanno i lavori del Carmine per cui manca una sola strada al completamento che si conta di definire al più presto possibile. Per quanto riguarda i lavori nel quartiere Ciambra è prevista entro metà gennaio la definizione ultima così come per la Via Cappuccini.

Nuovi lavori sono previsti per la pavimentazione del corso tra la via Miceli e piazzetta Vaglica e saranno previsti scivoli per consentire l’abbattimento delle barriere architettoniche. Inizieranno nel nuovo anno anche i lavori di pavimentazione e illuminazione della via Miceli, poi toccherà anche al quartiere “Pozzillo”. Mentre sul fronte dello sport si stanno portando avanti parallelamente i lavori per il manto erboso del campo sportivo comunale e i lavori per il palazzetto dello sport a Pioppo.

Un capitolo importante per la vivibilità cittadina è costituito dall’avvio dei lavori per la creazione di nuovi parcheggi a partire da quello di via Gravina che nei prossimi mesi prenderanno il via.