Monreale, l’Anps dona beni per la prima Infanzia alla Caritas diocesana

Continua l’iniziativa avviata nello scorso mese di settembre

MONREALE, 1 gennaio – La sezione Anps di Monreale nei giorni scorsi ha dato vita a una serie di iniziative solidali che hanno permesso di creare alcuni momenti davvero importanti per la comunità.

Dapprima il direttivo dell'Associazione con il supporto del consigliere Calogero Lo Re ha consegnato ad alcune famiglie e bambini di nazionalità straniera alcuni cesti di spesa accompagnati da dolciumi e dodici panettoni donati dall'azienda Fiasconaro. Le famiglie hanno così contraccambiato con dei balli e musiche propri delle loro origini etniche per ringraziare delle donazioni ricevute e dell'iniziativa solidale che ha permesso loro di trascorrere queste festività in modo diverso.

Nella giornata del 30 dicembre, invece, presso la Caritas di Monreale, precisamente alla Chiesa di San Gaetano, a conclusione dell'anno, il consigliere, Salvatore Intravaia, ha donato occorrente neonatale e giocattoli dell'infanzia per la crescita dei bambini e come aiuto per le mamme che non possono permetterselo. Per l’occasione anche il segretario economo Francesca Mannino ha donato abiti da donna e tailleur, alla presenza del Presidente Santo Gaziano.

“Siamo felici - ha affermato il presidente Santo Gaziano - di aver accontentato col nostro piccolo alcune famiglie bisognose con un’iniziativa che portiamo avanti dal 2009”.