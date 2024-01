Monreale, l’immagine di Margherita Diomira Crispi visibile da oggi nella Salita San Gaetano

Opera di Don Francesco Giannola raffigura la Venerabile fondatrice della Congregazione delle Suore Oblate al Divino Amore

MONREALE, 2 gennaio – Sulla parete del monastero della Badiella che si affaccia su Salita San Gaetano sarà da oggi visibile l’immagine della Venerabile Margherita Diomira Crispi, fondatrice della Congregazione delle Suore Oblate al Divino Amore. L’opera è stata realizzata da don Francesco Giannola.

L’immagine è stata scoperta con una breve cerimonia stamattina da Suor Cristina Teresa Torres, superiora regionale per la Sicilia delle suore Oblate, alla presenza di Don Nicola Gaglio e Don Luca Leone. L’opera che arricchisce il progetto della Via della Bellezza a Monreale permetterà a chiunque transiti per la via del centro storico cittadino di sostare sotto lo sguardo della “Venerabile” che tanto fece per Monreale nel monastero, in cui risiedette tra il 1922 e il 1935, quando si trasferì a Roma dove fu fondata la sede della Casa Generalizia della Congregazione delle Suore Oblate al Divino Amore dapprima a Prima Porta e poi in via Marruvio.

La storia della Congregazione delle Suore Oblate al Divino Amore, infatti, inizia proprio da Monreale, quando il beato Antonio Augusto Intreccialagli, vescovo di Monreale , decretò l’istituzione della Congregazione il 17 gennaio 1923. Nel 1886, a soli sei anni, Margherita Diomira Crispi perse il padre e si trasferì a Roma per gli studi, nel Collegio della Divina Provvidenza. A diciotto anni iniziò la vita religiosa, decidendo di entrare, nel 1901, nella Congregazione delle “Figlie della Croce” in Francia. Il 2 settembre dell’anno successivo fece la sua professione di fede. Dopo intensi anni di vita religiosa sentì la chiamata a fondare un nuovo Istituto religioso.

L’Ordine fondato da madre Margherita Diomira Crispi fu proprio in Sicilia grazie al sostegno dell’arcivescovo di Monreale, monsignor Intreccialagli. Per decreto, infatti, madre Margherita, e altre due novizie, Adele De Simone e Rosaria Di Cristina, ottennero l'abito religioso. Nacque così la nuova Congregazione con il nome di "Società delle Suore Oblate del Divino Amore". In seguito furono create le prime Case in Sicilia, oltre a quella madre di Monreale, anche ad Alcamo, Mazara del Vallo, Valderice e Partinico.

Nel 1927 si costituì la prima casa di Roma, dove nel 1935 si trasferì la sede della Casa Generalizia, a Prima Porta, fino al 1963. In seguito la sede Generalizia fu trasferita in via Marruvio, dove si trova ancora oggi. L’azione evangelizzatrice della Congregazione è oggi presente in tutto il mondo e oltre che in Italia ha istituti in America del Nord, in Centro America e nel Sud America.

L’inaugurazione di oggi arriva al termine dell’anno giubilare in occasione del centenario di fondazione dell’Istituto a perenne testimonianza dell’importante servizio a beneficio della comunità, in particolare nella catechesi, nella formazione ed educazione religiosa di bambini e adolescenti, svolto dalle suore Oblate cui la città di Monreale è particolarmente affezionata.