Restauro della chiesa di Sant’Agata al Monte, c’è il coordinatore della sicurezza

È l’ingegnere Filippo Patellaro

MONREALE, 3 gennaio – È stato affidato all’ingegnere Filippo Patellaro il ruolo di coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dei lavori di consolidamento e restauro della chiesa di Sant'Agata al Monte.

Il tecnico si è aggiudicato il ruolo di direzione dei lavori con un'offerta al ribasso del 6,35227 per cento.

A luglio dell'anno scorso, invece, con determina dirigenziale il comune di Monreale affidava l’incarico di responsabile unico del procedimento (RUP) per la fase esecutiva dei lavori al funzionario tecnico l'architetto Pietro Albanese.

L’intervento riguardante il consolidamento e il restauro della Chiesa di Sant’Agata al Monte di Monreale è stato ammesso a finanziamento per l’importo di 2.791.580,80 euro nell’ambito del programma di spesa nel 2021. L'opera è stata inserita nell’elenco degli interventi definitivamente finanziati a valere sulle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC).

L'avvio delle procedure di gara per l’affidamento dei lavori era stato autorizzato a giugno 2022 dal dipartimento regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti. A dicembre, poi, la giunta comunale aveva approvato in linea amministrativa il progetto esecutivo relativo ai lavori in oggetto. A gennaio 2023, quindi, era stato stabilito di provvedere mediante procedura aperta all’affidamento dei lavori, ai sensi dell’articolo 60 del Codice dei contratti pubblici, con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso.

Il comune si è avvalso dell’UREGA di Palermo per l’espletamento della gara d’appalto. A giugno 2023 arriva l'approvazione della proposta di aggiudicazione formulata in favore del raggruppamento temporaneo di imprese formato dagli operatori economici Massimo Tisato (mandataria) e Seres s.r.l. (mandataria).