Si è spento Giuseppe Milazzo, l’imprenditore ''dei due mondi''

Oggi si sono tenute le esequie: “Una vita onesta dedita alla famiglia e al lavoro”

MONREALE, 10 gennaio – “La famiglia è stata la vocazione della sua vita onesta e dedita al lavoro”. Sono queste alcune parole espresse da don Ferdinando Toia nel corso dell’ omelia per l’ultimo saluto all’imprenditore monrealese Giuseppe Milazzo, scomparso lunedì sera.

Il vicario della diocesi di Monreale stamane ha concelebrato con don Antonio Crupi la cerimonia funebre nella chiesa di San Castrense, gremita da tantissimi amici, parenti e amministratori fra i quali il sindaco Alberto Arcidiacono ed il presidente del Consiglio comunale, Marco Intravaia.

Al termine di una lunga malattia assistito, dalla moglie Alba e dai figli , Giuseppe Milazzo si è spento all’età di 83 anni, dopo una vita dedita al lavoro e alla famiglia. Negli anni ’80, dopo una bellissima esperienza lavorativa in Venezuel , dove sono nati i suoi figli, era rientrato a Monreale, dove aveva avviato diverse attività commerciali che oggi sono guidate dai figli Angelo, Mimmo, Roberto e Maria Grazia. Fino alla fine non ha mai smesso di produrre restando sempre attivo e guida instancabile per figli e nipoti.

Alla famiglia Milazzo le condoglianze più sentite da tutto lo staff di MonrealeNews.