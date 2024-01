Grisì, vietato l’uso dell’acqua potabile in via Sacro Cuore e traverse

Rilevata la presenza di parametri fuori norma

MONREALE, 12 gennaio – Acqua inquinata in alcune strade di Grisì e il Comune emana un'ordinanza con la quale ne vieta l'uso potabile, limitandolo solo a quello igienico sanitario.

Il provvedimento si è reso necessario, al fine di tutelare la salute e l’incolumità della popolazione, a seguito di una nota dell’Amap, inviata al Comune di Monreale, relativa ai risultati delle analisi effettuati in regime di autocontrollo delle acque in distribuzione in via Sacro Cuore e traverse nella frazione di Grisì, con la quale vengono evidenziati parametri fuori dalla norma dell’acqua prelevata, per la presenza di batteri coliformi, enterococchi intestinali.

L’ordinanza è stata trasmessa al dirigente dell'area VI, al Comando di Polizia Municipale ed all’Asp di Palermo.