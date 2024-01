Viabilità, la settimana prossima al via i lavori di rifacimento del manto stradale

Viabilità, la settimana prossima al via i lavori di rifacimento del manto stradale

Sono circa 15 le strade nelle quali si interverrà. Ecco dove

MONREALE, 18 gennaio – Buche e strade dissestate e rattoppate: la prossima settimana inizieranno i lavori di rifacimento del manto stradale.

Sta per partire il nuovo appalto che riguarderà gli interventi sul manto stradale che sono stati finanziati con fondi comunali, altri con quelli regionali. L'amministrazione sta preparando un piano di manutenzione, le operazioni interesseranno soprattutto le strade di periferia e delle frazioni del comune di Monreale.

Gli interventi sono volti a garantire non solo una superficie stradale più sicura, ma anche a migliorare l’esperienza di guida per gli utenti della strada. Piogge e incuria hanno messo a dura prova le strade.

I lavori dovrebbero iniziare già la prossima settimana, resta da stabilire da quale strada si inizierà. Le vie coinvolte dal rifacimento sono circa quindici. Ecco alcune delle strade oggetto dell'intervento: Timpone, Pg11 Cretazzi, Esterna Renda, Lavanche, Passo d'api, Cozzo Pigno.

Anche Pezzingoli, non di competenza del comune di Monreale, sarà interessata da lavori di manutenzione. Predisposto un finanziamento da 96 mila euro per il rifacimento stradale, gli interventi dovrebbero iniziare ad aprile. Approvato anche un altro finanziamento di un milione di euro per l'intervento dei due ponti.