Pioppo, martedì prossimo riapre la delegazione comunale

Riceverà il martedì e il giovedì

MONREALE, 25 gennaio – A partire da martedì 30 gennaio, alle ore 15, tornerà in attività la delegazione comunale di Pioppo. A darne comunicazione è l’assessore agli Affari Generali, Letizia Sardisco.

“La riapertura della Delegazione – afferma l'assessore – è stato il primo obiettivo assunto da assessore nella mia delega agli Affari Generali, su richiesta della Consulta di frazione, che ringrazio per la costante attività di promozione e supporto svolta in questi anni. E’ l’ennesimo risultato di questa amministrazione ed un primo passo nella messa in rete e nel decentramento amministrativo delle frazioni al centro del nostro rilancio programmatico".

Il tempo trascorso per rendere operativa la delegazione si è reso necessario per le autorizzazioni e gli accreditamenti ministeriali e prefettizi.

Come noto, le nuove carte di identità elettroniche sono rilasciate dal Ministero dell’Interno, previo riconoscimento e accreditamento della postazione, e richiedono l’impiego di strumenti che vengono inviati direttamente da Roma. Da qui la necessità di attendere dei tempi tecnici di attivazione che non dipendono dall’amministrazione comunale, né tantomeno dagli uffici che si sono adoperati subito per rendere possibile il conseguimento di questo risultato.

La delegazione comunale riceverà nelle giornate del martedì e del giovedì. Il martedì, oltre a rendere i servizi anagrafici, fungerà da sportello informativo in materia di Tributi. Di seguito gli orari di apertura:

martedì 8-14 e 15-17:30

giovedì 8-14.

In relazione all’afflusso di utenti che sarà registrato in un primo periodo di prova, si valuterà l’opportunità di inserire altri giorni di apertura.