Grisì, la giunta ''devolve'' un mutuo precedente: baraccopoli verso la riqualificazione

A disposizione ci sono 791 mila euro

MONREALE, 3 febbraio – Con una delibera che tecnicamente prende il nome di “devoluzione”, la giunta comunale compie un passo importante verso la riqualificazione della ex baraccopoli della frazione di Grisì.

In una delle ultime sedute, infatti, l’esecutivo cittadino ha detto sì all’utilizzo di fondi che a suo tempo erano destinati ad altre finalità per consentire al principale spazio pubblico della borgata, che in occasione del terremoto del gennaio 1968 si trasformò in un campo dove alloggiavano i terremotati, di poter essere oggetto di lavori che ne cambieranno l’aspetto e la conformazione urbanistica.

791 mila euro la somma a disposizione concessa dalla Cassa Depositi e Prestiti, per realizzare i lavori di riqualificazione per i quali esiste già un progetto che è alla fase esecutiva.

L’intervento riguardante la frazione di Grisì è inserito nel programma triennale dei lavori pubblici 2024-2026, approvato dal Consiglio comunale con deliberazione nella seduta del 27 dicembre scorso. Qualche giorno prima, il 12 dicembre, il progetto era stato approvato dalla giunta in linea amministrativa.