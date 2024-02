Domani si presenta in Aula Consiliare il libro ''Vita Mia'' di Dacia Maraini

Gli studenti del Liceo "Basile - D'Aleo" dialogheranno con Dacia Maraini. L'evento inizierà intorno alle ore 10:45

MONREALE, 6 febbraio – In Aula Consiliare, domani mercoledì 7 febbraio, si terrà un incontro tra i ragazzi di alcune classi del Liceo "Basile - D'Aleo" di Monreale e la scrittrice fiorentina Dacia Maraini. Tema principale dell'evento sarà la presentazione del libro "Vita Mia" dell'autrice toscana, pubblicato qualche mese fa dalla casa editrice Rizzoli.

Il libro è una fulgida testimonianza di come, nel 1943, la vita di Dacia e della sua famiglia cambiò repentinamente. Il padre, Fosco, è un insegnante dell'università di Kyoto, in Giappone: motivo per cui i Maraini vivono in terra nipponica. Tutto precipita, però, quando i genitori di Dacia non giurano fedeltà alla Repubblica di Salò e al suo governo nazi-fascista: per questo, la famiglia verrà deportata in un campo di concentramento lì in Giappone.

L'opera è un racconto intimo, ancora vivido nella memoria della piccola Dacia, che assieme ai suoi cari è stata grande esempio della lotta al razzismo e della fedeltà a degli ideali che, in quel periodo storico, sembravano star quasi scomparendo.

L'evento di domani farà parte del progetto "Incontro con l'Autore", organizzato dal Liceo "Basile-D'Aleo" di Monreale. Saranno presenti diverse classi dell'indirizzo classico e scientifico, oltre che ad una classe del liceo artistico. L'appuntamento è quindi fissati alle ore 10:45 di domani mercoledì 7 febbraio, nell'Aula Consiliare del comune di Monreale.