Comune, c'è il rimborso carburante per la riabilitazione dei disabili: ecco come fare per ottenerlo

Comune, c'è il rimborso carburante per la riabilitazione dei disabili: ecco come fare per ottenerlo

E' necessario produrre un'apposita documentazione

MONREALE, 12 febbraio – Sarà predisposto un rimborso per spese di carburante per le persone disabili che frequentano centri pubblici di riabilitazione, ovvero convenzionati con l’Asp 6 posti fuori dal comune di Monreale in possesso della certificazione relativa all’accertamento della disabilità ai sensi della Legge 104/1992.

A renderlo noto è l’amministrazione comunale che intende provvedere ad agevolare tutti quei soggetti disabili attraverso un intervento di spesa per uso di autovettura propria o di un familiare per soli fini riabilitativi. Le domande potranno essere inviate a partire dal 12 febbraio 2024.

Ai fini dell’erogazione del contributo, i soggetti interessati, in possesso dei requisiti generali, dovranno produrre apposita istanza corredata dalla seguente documentazione: copia della certificazione relativa all’accertamento dell’handicap ai sensi della Legge 104/1992 art. 3 comma 3; presa in carico del centro presso cui vengono effettuate le terapie riabilitative con indicazione del calendario di frequenza; copia di un valido documento di riconoscimento dell’istante e del disabile.



Il contributo sarà erogato, previa acquisizione della certificazione attestante le effettive giornate di accesso ai centri di riabilitazione, con decorrenza dal mese di gennaio 2024 per le istanze che perverranno all'Ente entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso pubblico e comunque a partire da oggi. Per le istanze che perverranno all'Ente oltre tale termine, il contributo decorrerà dalla data di presentazione dell’istanza introitata al protocollo generale del Comune sito in piazza Vittorio Emanuele, 8 brevi manu o via mail a: comune.monreale@pec.it

La domanda di concessione del contributo firmata, a pena di esclusione, dal disabile o da chi ne esercita la tutela o la potestà, dovrà essere presentata su apposito modello, allegato al presente avviso, e presentata presso gli uffici di Servizio Sociale sito in Via Venero, 117 nei seguenti giorni: Lunedì – Giovedì dalle 8.30 alle 12; martedì dalle 15 alle 7; oppure inviata al seguente indirizzo di posta elettronica: comune.monreale@pec.it.

Il presente avviso e la graduatoria dei beneficiari del contributo saranno pubblicati all’Albo Pretorio informatico del Comune e sul sito internet istituzionale dell’Ente: www.comune.monreale.pa.it nonché nella Sezione Amministrazione trasparente/ Sovvenzioni, Contributi, Sussidi, Vantaggi economici nel pieno rispetto della norma sulla privacy.

Qui il modulo

https://www.comune.monreale.pa.it/wp-content/uploads/2024/02/modulo-contributo-benzina.pdf