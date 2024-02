Monreale, il solito parcheggio… bizzarro: traffico in tilt per mezz’ora

Ancora una volta in via Venero. Arriva il carro attrezzi a ripristinare la normalità

MONREALE, 12 febbraio – Come se già non ci bastassero i grandi, enormi problemi di traffico veicolare cui Monreale deve far fronte ogni giorno. Come se ci bastassero gli ingorghi che si determinano soprattutto nelle zone delle scuole.

A volte (tante volte), ci si mette pure lo sbadato di turno (chiamiamolo così), che non si rende conto dei disagi che provoca o si dimentica di provocarli e lascia la macchina in maniera che, usando un eufemismo, chiamiamo bizzarra.

Il teatro è, ancora una volta, via Venero, quello dell’intersezione con via Aldo Moro, dove una Jeep Renegade parcheggiata in maniera selvaggia ha bloccato per circa mezz’oera la circolazione stradale dell’intera città. Alle spalle della macchina parcheggiata, infatti, è arrivata la corriera dell’Ast, che non poteva passare e che quindi si è dovuta fermare.



Chi conosce l’assetto viario di Monreale sa bene come basti una macchina parcheggiata senza criterio in un punto “strategico” delle strade cittadine per provocare effetti devastanti a catena, che paralizzano il traffico in maniera altamente invasiva per la circolazione.

Oggi pomeriggio, dalle 16 in poi, è bastata una vettura per far materializzare tutto ciò. La scena è stata quella a cui siamo abituati e che abbiamo già visto decine di volte.

Automobilisti inferociti, clacson a palla e chi più ne ha più ne metta. A sbloccare la situazione è stata la polizia municipale che ha chiesto l’intervento del carro attrezzi che ha portato via la vettura ripristinando la normalità. Lo sottolineiamo ancora una volta: si tratta di un film già visto, ma che – siamo sicuri – andrà ancora in onda chissà quante altre volte.