Linea 389, la giunta dice sì alla proposta della Consulta Giovanile per le corse fino a mezzanotte

Si va verso l’implementazione da e verso piazza Indipendenza

MONREALE, 16 febbraio – La Giunta Arcidiacono ha approvato l’atto di indirizzo tra il Comune di Monreale e l’Amat per l’implementazione dell’arco temporale del servizio della linea 389, che collega Monreale a piazza Indipendenza.Il provvedimento è stato proposto dalla Consulta Giovanile di Monreale, che ha richiesto la modifica della convenzione tra il Comune e l’azienda di via Roccazzo finalizzata all’ottimizzazione del servizio giornaliero della linea 389.



La proposta prevede l’implementazione di 8 corse serali: quattro per la tratta Monreale–Palermo ed altrettante per quella Palermo-Monreale, in modo da prolungare la fascia del servizio fino alla mezzanotte.

“Abbiamo voluto ascoltare questa richiesta su un tema di grande importanza per la vita quotidiana di molti monrealesi - ha affermato il Sindaco Alberto Arcidiacono - Non solo giovani e studenti, ma anche lavoratori, turisti e tutti coloro i quali non dispongono di un mezzo di trasporto privato hanno la necessità di avere un collegamento efficiente con Palermo, e noi ci stiamo impegnando per ascoltare la loro voce”.



“Già nell’ultima convenzione con l’Amat abbiamo fatto in modo di aumentare le corse della linea 389, che adesso offrono un servizio regolare ogni 45 minuti, per garantire un servizio ancora più efficace e frequente - afferma l’assessore ai Trasporti Giuseppe Di Verde - Quello delle corse serali sarà un esperimento che monitoreremo attentamente per capirne il rapporto costi-benefici”.

Adesso toccherà agli uffici provvedere agli atti consequenziali, come la modifica della convenzione con l’Amat e lo stanziamento dei fondi necessari per implementare le nuove corse e rendere attivo il prolungamento del servizio di trasporto pubblico.

“Con la costituzione della Consulta Giovanile abbiamo voluto dare ai ragazzi la possibilità di far sentire la loro voce e questa è la dimostrazione dell’importanza di questo organo - affermano l’assessore ai Trasporti Giuseppe Di Verde e alle Politiche Giovanili Fabrizio Lo Verso - Le corse serali dell’autobus agevoleranno gli spostamenti dei cittadini sia per motivi di studio e lavoro sia semplicemente ricreativi, ma sarà anche uno strumento per il potenziamento delle politiche turistiche”.

“La richiesta avanzata all’amministrazione è stata accompagnata dalla campagna social “389 buone ragioni per implementare le corse dell’Amat” tramite la quale i ragazzi si sono divertiti con video, grafici e sondaggi a spiegare le difficoltà causate dall’assenza di corse serali - ha affermato la presidente della Consulta Sofia Rosano - Siamo molto felici che la nostra proposta sia stata approvata e ringraziamo l’amministrazione per avere ascoltato le nostre richieste”.

Le nuove corse proposte avranno i seguenti orari: Monreale – Piazza Indipendenza: 21:15 – 22 – 22:40 – 23:30.

Piazza Indipendenza – Monreale: 21:15 – 22 – 22:40 – 23:30