Guasto ai pozzi Boara, disagi in alcune zone della città

È in corso l’intervento per ripristinare l’erogazione dell’acqua in tempi brevi

MONREALE, 19 febbraio – Disagi nell’erogazione dell’acqua si registrano in alcune zone della città a causa di alcune anomalie che si sono verificati ai pozzi di Boara, che sono stati temporaneamente spenti.

Dall’amministrazione comunale annunciano che sono in corso i lavori per cercare di riattivare l’erogazione dell’acqua in tempi brevi. Sono in corso i lavori, infatti, da parte degli operai dell’ufficio acquedotto per riattivare l’erogazione e ripristinarla nei punti della città dove, a causa dello spegnimento improvviso dei pozzi Boara sono sprovviste. È in corso l’intervento, infatti, per risolvere il guasto e riattivare l’erogazione dell’acqua.