Monreale, uomo trovato morto in casa: è deceduto da qualche giorno

La scoperta in via Fondo Cangemi

MONREALE, 23 febbraio – Un uomo di 68 anni, del quale non sono state ancora rese note le generalità, è stato trovato morto oggi in via Fondo Cangemi, traversa di via Venero. Di lui non si avevano notizie da alcuni giorni.

A dare l’allarme sono stati i vicini, che non avevano notizie dell’uomo da alcuni giorni ed hanno allertato i carabinieri di Monreale. Sono stati i Vigili del fuoco ad entrare nell’appartamento facendo la triste scoperta. Gli uomini del 115 hanno forzato la porta e sono entrati, accorgendosi che l’uomo sarebbe deceduto da circa una settimana.

Secondo quanto si apprende, sul corpo dell’uomo non ci sarebbero segni di violenza. Saranno però le ulteriori analisi a stabilire l’esatta data del decesso e le cause che hanno portato a questo.