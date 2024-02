Cineteatro Imperia, ecco come funzionerà

Cineteatro Imperia, ecco come funzionerà

Il Comune ha disposto una serie di misure per garantire un’ottimale fruizione della struttura

MONREALE, 27 febbraio – Ormai è solo questione di pochi giorni e si alzerà il sipario nel cineteatro Imperia che tornerà a intrattenere i monrealesi e non solo.

L'8 marzo sarà aperta ufficialmente la stagione artistica 2024, con lo spettacolo di Toti e Totino "Sicilianamente vostri". Il palinsesto prevede eventi fino a giugno. Le proposte relative al calendario artistico e alla gestione dei servizi, in parte affidati all'esterno dell'ente, sono state approvate con una delibera di giunta.

La realizzazione dell’intera rassegna sarà finanziata con somme derivanti da appositi capitoli inseriti nel bilancio di previsione 2024-2026.

Per garantire il corretto svolgimento delle manifestazioni l'amministrazione comunale ha sviluppato un “Piano di gestione del Cineteatro Imperia - Stagione 2024”. Pertanto, ai dirigenti dell’Area II, III e IV del comune di Monreale è stata demandata l’individuazione di cinque dipendenti comunali, appartenenti all’Area degli operatori, degli operatori esperti e degli istruttori, che faranno parte del gruppo di lavoro intersettoriale che collaborerà con le varie figure individuate all'esterno.

I dipendenti selezionati, coordinati dal dirigente delle Aree III e IV Pietrantonio Bevilacqua, si occuperanno della gestione della biglietteria e della sala, garantendo quindi il necessario supporto alle attività propedeutiche e successive alla realizzazione delle manifestazioni.

Il calendario relativo alla stagione artistica 2024 nasce da una proposta dell’associazione TeatroTre e di Paolo La Bruna, l'attore tra l'altro è stato nominato direttore artistico.

La scelta di affidare all'esterno la programmazione e la realizzazione di un cartellone artistico composto da spettacoli di teatro, musica e cinema, è stata dettata dall'assenza all’interno dell'organico dell'ente delle competenze necessarie.

Affidata sempre all'esterno la progettazione e la realizzazione della campagna abbonamenti, l'informazione degli utenti e la vendita di biglietti ed abbonamenti, il servizio di maschere di sala, il supporto alla gestione della sala durante gli eventi del cartellone. Le attività saranno svolte dall'associazione TeatroTre a supporto degli uffici comunali. Sempre di competenza dell'associazione il supporto alla gestione dell'attrezzatura informatica della sala, durante gli eventi del cartellone con tecnici specializzati.

Restano in "house", invece, la gestione della biglietteria, il controllo degli accessi e la prevendita per il Cineteatro Imperia gestiti tramite l’ausilio di una piattaforma software e di dispositivi hardware, forniti da una società di gestione piattaforme informatiche di vendita spettacoli.

Per quanto riguarda la promozione del cartellone e la gestione della pagina social del Cineteatro comunale Imperia sarà demandata all’Ufficio stampa comunale, con il supporto della Consulta giovanile del comune di Monreale, di Rosanna Minafò e con la collaborazione di eventuali società e/o associazioni del territorio.

Mentre la gestione dei servizi di sicurezza e controllo degli ingressi saranno gestiti dalle associazioni di Protezione civile di Monreale.

Articoli correlati Prende il via la stagione del cine teatro Imperia: si comincia con lo spettacolo di Toti e Totino