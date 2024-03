Legalità, ad Antonella Vinciguerra il premio ''Livatino Saetta Costa''

Il riconoscimento per la legalità e l’impegno sociale. La cerimonia domani a Foligno

FOLIGNO, 3 marzo – C’è anche la docente e scrittrice monrealese Antonella Vinciguerra fra i premiati della 29esima edizione del premio internazionale “Livatino Saetta Costa” per la legalità e l’impegno sociale. La cerimonia si terrà domani a Foligno a palazzo Trinci, con inizio alle 9.

Come riporta il sito dell’Associazione Siciliana della stampa a ricevere il riconoscimento che celebra le figure eccellenti che si sono distinte nel promuovere la legalità e nel loro impegno per il sociale tra i siciliani i giornalisti Roberto Greco e Gaetano Pecoraro assieme a Marco Amenta regista cinematografico, Antonio Balsamo magistrato, Giovanna Buscemi insegnante, Antonio Castelbuono figlio di Salvatore vittima di mafia, Giovanni Chinnici avvocato e il figlio del giudice Rocco, Alessandro Chiolo docente, Gisella Farina docente, Rino Martinez cantautore fondatore di “ali per volare”, Massimo Palmeri magistrato, Orazio Ruscica docente e sindacalista, Massimo Sole fratello di GianMatteo vittima della mafia, Vincenzo Stringi cardiochirurgo e, come detto, Antonella Vinciguerra docente (nella foto).

La giuria dell’edizione 2024 che prevede la presenza di esperti e personalità di rilievo è composta da Francesco Cipriano dirigente alla polizia stradale di Perugia Carlo Menichini dirigente scolastico dell’istituto Bonghi Assisi, Claudio Burgio presidente dell’Osservatorio per la Legalità “Giuseppe La Franca”, Ninno Domino familiare di vittima di mafia e Sandro De Felicis medico.