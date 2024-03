Asili nido, il comune pubblica l’avviso per l’iscrizione per l’anno scolastico 2024/25

Vale per il plesso Giaccone e per gli asili convenzionati. Ecco cosa serve

MONREALE, 12 marzo - Sul sito istituzionale del Comune di Monreale è stato pubblicato l’avviso per le iscrizioni dei minori all’asilo nido comunale “Giaccone” e per gli asili nido e micro nido privati convenzionati per l’anno scolastico 2024/2025.

REQUISITI PER L’ISCRIZIONE

Possono essere iscritti agli asili nido comunali e agli asili nido e micronidi presso enti privati convenzionati: i bambini di età compresa fra tre mesi e tre anni;

i nascituri la cui data presunta del parto avvenga entro il 30 giugno 2024;

i bambini che compiono tre anni successivamente alla data del 31 agosto 2024;

i bambini con almeno un genitore o un tutore, esercente la responsabilità genitoriale, residente nel Comune di Monreale;

i bambini, di cui un genitore o un tutore, esercente la responsabilità genitoriale, pur residente in un altro Comune, svolge la propria attività lavorativa nel territorio di Monreale.

Per ulteriori informazioni consultare il sito dove si può scaricare anche il modulo di iscrizione.