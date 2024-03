Festa del Santissimo Crocifisso, accordo tra curia, comune e associazione: per quest’anno la raccolta fondi sarà effettuata dalla confraternita

Decisione presa dopo un incontro con il sindaco e l’arcivescovo

MONREALE, 16 marzo – Quest’anno, in occasione della festa del Santissimo Crocifisso, l’associazione culturale “Festeggiamenti 3 maggio monrealese” non si occuperà della consueta raccolta fondi finalizzata all’organizzazione delle manifestazioni ludiche e folkloristiche.

A darne notizia, attraverso una nota, è la stessa associazione. “Questa decisione – si legge nel comunicato – è stata concordata con il vescovo e con il sindaco nel corso di un incontro, durante il quale il primo cittadino ha preso l’impegno di coprire tutte le spese della festa. Proprio per questo, l’associazione ritiene sia giusto e doveroso fare un passo indietro, per consentire alla confraternita di occuparsi dell’intera raccolta per le spese liturgiche della festa e per quelle relative al santuario.

Tale decisione viene presa per rispettare la decisione dell’arcivescovo e per restituire alla confraternita del Santissimo Crocifisso il compito di occuparsi dello svolgimento di tutti gli aspetti liturgici, così come avviene per tutte le confraternite e le parrocchie dell’arcidiocesi.

Ad ogni modo l’associazione parteciperà, facendo una donazione attingendo dal proprio fondocassa e contribuirà alle spese del Santuario e a quelle per gli addobbi floreali per la vara e per l’altare. Inoltre l’associazione, in virtù dell’esperienza consolidata negli anni, si occuperà di coordinarsi con i fuochisti per la realizzazione dei giochi pirotecnici e i montaggi delle luminarie. Il tutto ovviamente, come ogni anno, sarà rendicontato.

L’ associazione culturale “Festeggiamenti 3 maggio monrealese” continuerà a svolgere il proprio compito di promuovere e arricchire tutti gli aspetti festivi esterni per i festeggiamenti del Santissimo Crocifisso, per lo scopo per la quale è stata costituita”.