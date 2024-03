Monreale, collaborazione tra il comune e la Samo per effettuare visite specialistiche ai più indigenti

Le priorità sono state definite nel corso di un incontro

MONREALE, 21 marzo – Definizione dei parametri per stabilire le priorità di coloro che necessiteranno di visite specialistiche (neurologia, chirurgia e medicina generale) da svolgere gratuitamente.

Di questo e tanto altro si è parlato nel corso di un incontro che si è tenuto nei giorni scorsi nei locali della solidarietà sociale e all'assessorato alla Salute in presenza dell'assessore Giuseppe Di Verde e della consigliera comunale Paola Naimi.

Una collaborazione tra comune e associazione Samo, nata già da tempo, con l'obiettivo di aiutare più persone indigenti possibili a sottoporsi a visite specialistiche a Monreale.

“Un ringraziamento - si legge in una nota – va al direttore Zancla e alla dottoressa Cutrera coordinatrice del progetto che, in sinergia con il Comune, hanno creduto nel progetto e hanno deciso di dare un significativo contributo al territorio aprendo uno sportello di ascolto nella sede Samo di Monreale, coadiuvati dal dottore Iannello, medico specialista conosciuto dai monrealesi per la sua disponibilità e professionalità”.