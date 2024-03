Monumento ai caduti, il comune pensa al restauro

Stanziati 97 mila euro per consentire l’esecuzione dei lavori

MONREALE, 22 marzo – Quel monumento magari non sarà tra i più famosi e prestigiosi del patrimonio artistico monrealese, ma certamente ha un forte valore simbolico. Adesso necessita di un intervento di restauro.

Con queste motivazioni il comune decide di mettere mano al recupero del monumento ai caduti, che si trova in piazzetta San Castrense. Lo fa dopo aver ricevuto un contributo di 97 mila euro, che serviranno a restituire alla struttura il suo antico splendore.

Della vicenda si sta occupando il funzionario comunale Simona Russo, ingegnere, che è stata nominata responsabile unica del procedimento proprio relativamente agli interventi sul monumento ai caduti, il cui documento di indirizzo alla progettazione è stato approvato adesso dalla giunta.

Il monumento ai caduti vive il suo giorno di gloria ogni anno ad inizio novembre quando in tutta Italia si celebra la giornata delle Forze Armate e dei caduti di tutte le guerre. In quella circostanza l’amministrazione comunale e l’Arma dei carabinieri, nel corso di una breve cerimonia, depongono una corona di fiori, ai piedi del monumento al Milite Ignoto, per ricordare tutti coloro che, nel corso della storia d’Italia sono caduti per difendere la Patria.