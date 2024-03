Monreale, non conclude l’operazione all’ufficio postale e scaglia un vetro sulla dipendente

È successo stamattina allo sportello di via Aldo Moro. Attimi di panico tra gli utenti

MONREALE, 28 marzo – Attimi di paura stamattina nell’ufficio postale di via Aldo Moro, dove un utente ha perso le staffe, dando in escandescenza e seminando il panico fra gli impiegati e il pubblico presente all’interno del locale.

Poco dopo mezzogiorno, da quanto è stato possibile appurare, un utente, probabilmente perché non è riuscito a concludere l’operazione postale per la quale si era recato allo sportello (forse a causa di un problema al terminale) ha perso il controllo ed ha scaraventato il vetro che separa l’utenza dalla postazione dei dipendenti, addosso ad un’impiegata.

Immediato è avvenuto un fuggi-fuggi delle persone che, intimorite, hanno abbandonato il locale di corsa. Tra queste, anche alcuni bambini. Qualcuno ha chiamato i carabinieri per cercare di ripristinare la calma, poi fortunatamente la situazione è tornata alla normalità. Per l’impiegata, visibilmente, scossa, solo paura, ma fortunatamente nessuna conseguenza di rilievo

Non è escluso che l’utente possa essere denunciato per aggressione e per procurato allarme. Per fare ulteriore chiarezza potrebbero essere d’ausilio le telecamere poste all’interno dell’ufficio postale.