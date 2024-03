Palermo, Centro per l’impiego e Confcooperative insieme per promuovere l’occupazione dei disabili

Il protocollo mira a velocizzare il processo di riqualificazione delle modalità di gestione dei servizi alle cooperative

PALERMO, 29 marzo – Il Centro per l’impiego di Palermo-Monreale e Confcooperative insieme per promuovere l’occupazione delle persone con disabilità.

Un protocollo d’intesa firmato tra il Cpi e la sede di Palermo di Confcooperative prevede infatti un potenziamento dei servizi per migliorare i meccanismi di incontro tra domanda e offerta.

L’occasione arriva dalla firma di un protocollo d’intesa nel corso dell’incontro “Una Rete per promuovere il collocamento mirato e l’integrazione lavorativa delle persone con disabilità” organizzato dal Centro per l’impiego di Palermo e Monreale presso l’Istituto dei ciechi “Florio-Salamone”.

L'accordo è stato siglato dal neo vicepresidente di Confcooperative Sicilia, sede di Palermo, Fabio Casamento e la dirigente del Centro per l’impiego di Palermo e Monreale, Salvatrice Rizzo.

Il protocollo mira a velocizzare il processo di riqualificazione delle modalità di gestione dei servizi alle cooperative anche attraverso l’implementazione e il potenziamento del servizio di incrocio domanda-offerta, con l’intento di colmare il divario comunicativo tra cooperative e utenti.

