Campo sportivo Conca d’Oro, procedono i lavori: entro maggio la conclusione

Già steso il massetto di ghiaia per garantire il drenaggio del terreno di gioco

MONREALE, 30 marzo – Procedono a ritmo regolare i lavori di ristrutturazione del campo sportivo Conca d’Oro, oggetto – come è noto – di uno stanziamento che consentirà la posa del nuovo manto in erba sintetica di ultima generazione.

Avviati nello scorso mese di novembre, i lavori, affidati alla By Multiservizi per la cifra di 149 mila euro, hanno già scollinato la vetta delle operazioni preliminari, ultima delle quali la posa di uno strato di 21 centimetri di massetto in ghiaia, necessario per garantire il giusto drenaggio del terreno di gioco.

La prossima settimana, verrà acquistato il tappeto verde, che dovrà essere steso sopra lo strato attuale. Nel frattempo, prima della sua posa, con ogni probabilità si procederà all’installazione della recinzione lato circonvallazione, dal momento che quella che c’era prima è stata smontata.

Successivamente, quindi, la posa del manto e la tracciatura delle linee del campo da gioco. Alla luce del cronoprogramma dettato dall’azienda al momento della stipula del contratto, è ragionevole pensare che i lavori si possano concluder entro il mese di maggio, per consentire la disputa della terza edizione del “Torneo dei Quartieri e delle frazioni di Monreale", il cui avvio è in programma per il prossimo mese di giugno.