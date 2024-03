Si è spenta ieri Maria Rosa Sciortino, una donna dai valori antichi

Aveva 86 anni

MONREALE, 30 marzo – Si è spenta ieri, all’età di 86 anni, compiuti qualche giorno fa, Maria Rosa Sciortino, sposata Lupo. Se l’è portata via una malattia che progressivamente le è stata fatale.

Chi ha avuto modo di conoscerla e di apprezzarla ha sempre trovato in lei una donna molto forte, che ha saputo affrontare le sue sofferenze, senza mai pesare sugli altri anche nei momenti di grande sofferenza, che ha affrontato con grande coraggio, dandone anzi a chi le stava accanto.

Appartenente ad una famiglia nota e stimata in città, è stata una donna dal carattere gioviale e scherzoso, che ha saputo dare valore e trasmettere i valori importanti della vita come il rispetto, l’educazione e la serietà. Lascia il marito Paolo e i figli Salvatore, Francesco, Rosella e Marcello, le nuore e gli amati nipoti.



Ai familiari di Maria Rosa Sciortino le condoglianze più sentite da tutto lo staff di MonrealeNews.