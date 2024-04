Solidarietà, ieri pranzo pasquale per 80 persone al Boccone del Povero

L’organizzazione è stata di Tiziana Parisi, non nuova ad iniziative di tal genere

MONREALE, 1 aprile – Un pranzo pasquale di solidarietà per chi vive in solitudine o versa in condizione di disagio economico. È quello che che si è consumato ieri per 80 persone nei locali dell’istituto Giacomo Cusmano del Boccone del Povero.

Ad organizzarlo è stata Tiziana Parisi, reduce dalla tre giorni dedicata all’AIL per la vendita di colombe e uova pasquali a sostegno della ricerca per la leucemia, che ha voluto replicare la semplice ma complessa idea realizzata durante il periodo natalizio dell’anno appena trascorso,

L’iniziativa si è resa possibile grazie all’aiuto di generosi concittadini che hanno contribuito in maniera solidale, fornendo i beni di prima necessità e grazie all’aiuto di volontari che hanno prestato la loro opera materiale. Così facendo, come detto, 80 persone hanno potuto trascorrere la giornata di Pasqua, gustando un ricco pasto, in un’atmosfera festosa e cordiale che per un giorno ha allietato le loro esistenze facendoli vivere in un ambiente familiare.