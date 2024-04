Pozzo Boara, domani l’installazione della nuova pompa di sollevamento

Il guasto potrebbe essere stato provocato da un problema elettrico. Il Comune valuta l’azione legale

MONREALE, 16 aprile – Dovrebbe essere installata domani la pompa di sollevamento del pozzo Boara, che, bruciandosi, ha mandato in tilt l’erogazione idrica in alcune zone della città.

Domani, pertanto, potrebbero concludersi le operazioni di sostituzione, che potrebbero mettere fine ai disagi patiti da numerosi cittadini.

Ad andare in avaria, come detto, è stata una pompa, che peraltro era stata acquistata sette mesi fa, lasciando a secco da sabato mattina, valle Cuba, Santa Rosalia, Favara, contrada Grotte e qualche altra.

Frattanto il comune ha predisposto un servizio di soccorsi con alcune autobotti per alleviare i disagi di alcune villette che sono rimaste completamente a secco. Da valutare, infine, la possibilità di avviare un’azione legale considerato che il danno potrebbe essere stato provocato da un guasto elettrico.