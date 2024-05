Monreale, nonna Lucia compie cent’anni

Figli, nipoti, pronipoti e il sindaco a festeggiarla a Villa Lory

MONREALE, 6 maggio – E’ stata una giornata di festa per la casa di riposo “Villa Lory” di Aquino, gestita dalla famiglia Bonafede, dove la signora Lucia L’Alla ha tagliato l’invidiabile traguardo dei cent’anni e dove sono stati organizzati i festeggiamenti.

Nonna Lucia, come tutti affettuosamente la chiamano, è nata a Corleone il 6 maggio 1924, nella vita ha sempre fatto la sarta, almeno fino a quando per motivi di età poteva permetterselo, ed ormai è a tutti gli effetti una monrealese d’adozione. A festeggiarla sono arrivati i due figli, i tanti nipoti e i pronipoti. E’ arrivato pure il sindaco, Alberto Arcidiacono che si è complimentato con la nonnina per il raggiungimento del secolo di vita, festeggiato ancora in condizioni di salute accettabili.