Madrid, la monrealese Silvana Di Liberto parteciperà allo spettacolo di ''Passione Italia''

È un evento celebrativo del made in Italy che si terrà a fine maggio nella capitale spagnola

MADRID, 13 maggio – L’artista monrealese Silvana Di Liberto, 42 anni, sarà fra i grandi protagonisti di “Passione Italia”, un’importante manifestazione di spettacolo che si terrà a Madrid dal 31 maggio al 2 giugno.

L’evento, ideato per promuovere il Made in Italy nella capitale iberica, è organizzato dalla Camera di Commercio e Industria Italiana per la Spagna e si tiene in concomitanza con la festa della Repubblica in Italia.

Per tutto il fine settimana, il Patio della Scuola Italiana di Madrid (Calle Agustín de Betancourt, 1, Nuevos Ministerios o metro Ríos Rosas) diventerà uno spazio dove vivere la migliore atmosfera italiana e molte attività.

Silvana Di Liberto ballerà il 1° giugno, esibendosi con brani della musica italiana. La sua carriera nasce già 25 anni fa. Lei è una cantante e scrittrice riconosciuta nel suo ambiente che ha trovato il suo posto sotto il sole in Spagna, dove vive da anni, ma il suo spirito è ovunque risuona la musica. La sua carriera è un caleidoscopio di generi musicali, una sinfonia di jazz, blues, soul, bossa nova, samba, swing, son, bolero, reggae, pop, rock e funk. La versatilità è il suo segno distintivo, ma ciò che la rende unica è la sua capacità di cantare in cinque lingue diverse: inglese, italiano, francese, spagnolo e portoghese.

E' un’artista che trascende i confini e può parlare al cuore di un pubblico globale. Quando Silvana sale sul palco, hotel di lusso, resort, navi da crociera, yacht esclusivi ed eventi privati si trasformano in luoghi di pura energia.

Durante la pandemia di COVID-19, ha trovato il tempo per scrivere il suo primo libro, 'Il Camino de Santiago (My Way)', un resoconto personale di uno dei percorsi più famosi del pianeta. Il libro, disponibile su Amazon, ha anche un’edizione italiana.