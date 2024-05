Incendi del 2023, l’Irfis pubblica un bando per concedere i contributi

Possibile presentare domanda dal 20 maggio al 20 giugno

PALERMO, 16 maggio – A partire dal 20 maggio prossimo e sino al 20 giugno sarà possibile presentate le domande di accesso al contributo esclusivamente mediante pec all’indirizzo incendi@pec.irfis.it. La notizia è stata resa nota dall’assessore alla Protezione civile Giuseppe Di Verde.

La dotazione finanziaria è di 2,91 milioni di euro. Beneficiari possono essere i soggetti privati, proprietari o titolari di diritto personale o reale di godimento, che abbiano subito danni al patrimonio immobiliare e mobiliare a seguito dei gravi incendi e dell’eccezionale ondata di calore che a partire dal 23 luglio 2023 hanno interessato il territorio delle province di Catania, Messina, Palermo e Trapani.

I danni devono essere stati segnalati al comune territorialmente competente o alla Protezione Civile regionale prima della pubblicazione del Decreto Assessoriale 31/2024.

Alla domanda deve essere allegata perizia asseverata da un professionista abilitato attestante i danni subiti. Il contributo è a fondo perduto calcolato in percentuale del danno subito nei seguenti limiti massimi:

- Euro 50.000 per l'abitazione principale

- Euro 25.000 per abitazione diversa da quella principale

- Euro 15.000 per parti comuni condominiali

- Euro 5.000 per i mobili.