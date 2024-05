Ieri sera l’inaugurazione di Motorsport, officina di meccatronica

Si trova in via Alessandro Farnese

MONREALE, 18 maggio – Una nuova realtà artigianale ha aperto ieri i battenti a Monreale. Si tratta dell’officina meccatronica “Motorsport” di via Alessandro Farnese, 1 dei fratelli Salvatore e Domenico Salamone.

Ieri sera l’inaugurazione alla presenza del sindaco, Alberto Arcidiacono. Oltre le tradizionali competenze di base, l’azienda aggiunge altre e più complesse competenze con l'elettronica che di fatto permette di gestire con le centraline tutte le parti meccaniche di una macchina. La scelta di aprire in pieno centro cittadino, si legge in una nota, è maturata per essere vicini alle esigenze dei cittadini monrealesi.

“Con grande gioia e soddisfazione abbiamo inaugurato la nostra nuova officina meccanica – affermano i titolari – Desideriamo esprimere la nostra profonda gratitudine a tutti voi che avete partecipato a questo importante momento nella nostra storia. Ringraziamo innanzitutto i nostri clienti, che hanno scelto di affidarci le loro auto e di condividere con noi la loro fiducia. Siamo consapevoli che senza di voi non saremmo qui oggi e siamo grati per l'opportunità di servirvi”.